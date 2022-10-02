Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер раскритиковал решение судей расследовать действия Переса позади сейфти-кара

Хорнер раскритиковал решение судей расследовать действия Переса позади сейфти-кара
Комментарии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер раскритиковал разбирательство о возможном нарушении Серхио Пересом допустимой дистанции от машины безопасности на Гран-при Сингапура.

«За последние десять лет мы можем выдернуть кучу подобных прецедентов – прогревочные круги, круги с машинами безопасности, очерёдность пилотов. Для нас это не проблема. Нас попросили сократить расстояние от машины безопасности, и мы сразу же это сделали.

Сейфти-кар ехал очень медленно, чтобы собрать всех в группу, и вы могли видеть, как при рестарте машины вихляли, потому что на мокрой трассе со сликами вы хотите поднять температуру покрышек. Серхио нужно было прогреть шины.

Я считаю расследование безумным, потому что и вправду не вижу в этом проблемы. Я действительно не понимаю, почему оно началось. Мы разберёмся с этим, но прежде всего мы должны выполнять свою работу на трассе», – приводит слова функционера Sky Sports.

Новость по теме
Серхио Перес прокомментировал победу на Гран-при Сингапура Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022