Хорнер раскритиковал решение судей расследовать действия Переса позади сейфти-кара

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер раскритиковал разбирательство о возможном нарушении Серхио Пересом допустимой дистанции от машины безопасности на Гран-при Сингапура.
«За последние десять лет мы можем выдернуть кучу подобных прецедентов – прогревочные круги, круги с машинами безопасности, очерёдность пилотов. Для нас это не проблема. Нас попросили сократить расстояние от машины безопасности, и мы сразу же это сделали.
Сейфти-кар ехал очень медленно, чтобы собрать всех в группу, и вы могли видеть, как при рестарте машины вихляли, потому что на мокрой трассе со сликами вы хотите поднять температуру покрышек. Серхио нужно было прогреть шины.
Я считаю расследование безумным, потому что и вправду не вижу в этом проблемы. Я действительно не понимаю, почему оно началось. Мы разберёмся с этим, но прежде всего мы должны выполнять свою работу на трассе», – приводит слова функционера Sky Sports.
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