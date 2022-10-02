Макс Ферстаппен объяснил провал на старте и вылет при атаке Норриса

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как для него складывалась гонка Гран-при Сингапура.
«Седьмое место лучше восьмого, но я здесь не ради этого — с нашей-то машиной. Гонка получилась невероятно беспорядочной. На старте я отпустил сцепление, и сработала система, не дающая мотору заглохнуть. Мне нужно проанализировать, что случилось. Так или иначе, я потерял много мест.
После этого я попробовал совершить несколько обгонов. В каких-то случаях это сработало, но потом я словно застрял в паровозике. Каждый прогрел шины, и трудно ехать вплотную. В каких-то моментах нам повезло, некоторые люди допустили ошибки.
Мы ехали пятыми, и я попробовал стать четвёртым, обогнав Ландо. Но как только я поравнялся с ним и затормозил, причём не поздно, то зацепил днищем трассу. У меня были сильные проблемы с этим, ну а если ты едешь вне траектории, то там, наверное, трасса ещё более кочковатая. Как только я затормозил, то передние колёса подпрыгнули вверх — и всё, я поехал прямо. Потом мне пришлось снова заехать в боксы из-за сильных вибраций и пробиваться в очки.
Мы не там, где хотим быть, но уже после вчерашнего дня оказались в положении, когда всё может сработать либо блестяще и ты возвращаешься вперёд, либо получить разочарование, как вышло у нас», — приводит слова Ферстаппена GPFans.
- 2 октября 2022
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