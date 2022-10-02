Серхио Перес объяснил, почему нарушал правила позади сейфти-кара

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес объяснил инцидент с машиной безопасности, произошедший в гонке Гран-при Сингапура, которая состоялась сегодня, 2 октября.

Напомним, Пересу трижды делали замечание за нарушение допустимой дистанции по отношению к сейфти-кару, за что он, в конечном итоге, был оштрафован на 5 секунд.

«Возникло небольшое недопонимание с машиной безопасности, поскольку она ехала быстро в тех местах, где я не успевал за ней, а затем замедлялась там, где я мог ускориться. Мы ехали на сликах по мокрой трассе и пытались сохранить температуру шин, а это непросто.

Когда мне сообщили, что я попал под расследование, я поднял темп так, будто 15 кругов проходил квалификацию, чтобы оторваться от Шарля как можно сильнее», – приводит слова пилота пресс-служба команды.