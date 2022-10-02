Перес получил пятисекундный штраф и сохранил первое место на Гран-при Сингапура
Поделиться
ФИА опубликовала решение по поводу нарушений пилота «Ред Булл» Серхио Переса на Гран-при Сингапура во время работы сейфти-кара. Мексиканец был удостоен пятисекундным штрафом, а значит, сохранил первое место.
Пилот нарушил правила трижды:
— первый раз, 10-й круг, ему объявлено замечание и выговор;
— второй раз, 36-й круг, он был предупрежден директором гонки;
— третий раз, 36-й круг, штраф пять секунд (после предупреждения).
Напомним, занявший второе место Шарль Леклер отстал от победителя гонки на 7,595 секунды. Сейчас, соответственно, его отставание сократилось до 2,595 секунды.
Ранее в «Феррари» высказались по поводу нарушений Переса. Руководитель итальянской команды Маттиа Бинотто рассчитывал на 10-секундный штраф мексиканцу.
Новость по темеБинотто: ожидаем, что штраф Переса составит не менее 10 секунд
Комментарии
- 2 октября 2022
-
21:36
-
21:30
-
21:27
-
20:52
-
20:30
-
20:25
-
20:23
-
19:51
-
19:50
-
19:50
-
19:46
-
19:45
-
19:21
-
19:16
-
18:44
-
18:44
-
18:35
-
18:32
-
18:13
-
17:58
-
16:56
-
16:34
-
16:24
-
15:14
-
15:03
-
14:54
-
14:20
-
13:21
-
12:27
-
11:59
-
11:40
-
11:16
-
10:00
-
09:32
-
00:53
Партнерский контент