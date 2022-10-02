Перес получил пятисекундный штраф и сохранил первое место на Гран-при Сингапура

ФИА опубликовала решение по поводу нарушений пилота «Ред Булл» Серхио Переса на Гран-при Сингапура во время работы сейфти-кара. Мексиканец был удостоен пятисекундным штрафом, а значит, сохранил первое место.

Пилот нарушил правила трижды:



— первый раз, 10-й круг, ему объявлено замечание и выговор;

— второй раз, 36-й круг, он был предупрежден директором гонки;

— третий раз, 36-й круг, штраф пять секунд (после предупреждения).

Напомним, занявший второе место Шарль Леклер отстал от победителя гонки на 7,595 секунды. Сейчас, соответственно, его отставание сократилось до 2,595 секунды.

Ранее в «Феррари» высказались по поводу нарушений Переса. Руководитель итальянской команды Маттиа Бинотто рассчитывал на 10-секундный штраф мексиканцу.