«Не очень понимаю, что там произошло». Расселл прокомментировал столкновение с Шумахером

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу Гран-при Сингапура, а также дал комментарий по поводу контакта с Миком Шумахером во время гонки.

«Уверенность к нам вернулась после того, как мы устранили неполадки в машине и вернули наш нормальный темп.



В этот уикенд у нас определённо была машина, с которой можно бороться за победу. Это, можно сказать, ещё одна галочка. Просто немного жаль, как сложился этот уикенд. Мы были очень, очень быстры. Если бы не инцидент с Миком, мы бы точно финишировали в первой десятке. Не очень понимаю, что там произошло.



Так иногда бывает в Формуле-1. У нас была такая хорошая форма, и как команда мы были довольно стабильны весь сезон, но, очевидно, этот уикенд был явно не нашим.

Я просился на пит-лейн для установки нового комплекта колёс. Команда доверяла мне и решила, что пора пересесть на слики и попробовать что-то сделать. Очевидно, что в тот момент это было совершенно неправильное решение, но оно принесло дивиденды позже, потому что после того рестарта я обогнал три машины за один круг и вышел на 11-е место до того инцидента с Миком», — приводит слова Расселла GPFans.