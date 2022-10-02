Риккардо отреагировал на свой лучший результат за сезон

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался по поводу Гран-при Сингапура, где австралиец показал лучший результат за сезон, заняв пятое место.
«Я очень счастлив. За весь год я ни разу не попадал в пятёрку лучших, так что я очень доволен. Мне кажется, что некоторые вещи сегодня сложились в нашу пользу, но я также думаю, что мы были очень терпеливы и сконцентрированы. Идея с тем, чтобы пересесть на слики и попытаться стать героем в том положении, в котором мы оказались, была очень заманчива, но я думаю, что мы поступили благоразумно. Не торопились с решениями, и это, очевидно, дало возможность другим машинам попробовать провести эксперименты с шинами. В общем, мы всё сделали правильно. Мы добились максимума, попав в пятёрку, и это был большой успех для команды в чемпионате конструкторов, так что все довольны», — приводит слова Риккардо пресс-служба команды.
- 3 октября 2022
-
00:39
- 2 октября 2022
-
23:53
-
23:30
-
23:28
-
23:14
-
22:38
-
22:35
-
22:24
-
21:36
-
21:30
-
21:27
-
20:52
-
20:30
-
20:25
-
20:23
-
19:51
-
19:50
-
19:50
-
19:46
-
19:45
-
19:21
-
19:16
-
18:44
-
18:44
-
18:35
-
18:32
-
18:13
-
17:58
-
16:56
-
16:34
-
16:24
-
15:14
-
15:03
-
14:54
-
14:20