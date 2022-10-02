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Риккардо отреагировал на свой лучший результат за сезон

Риккардо отреагировал на свой лучший результат за сезон
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался по поводу Гран-при Сингапура, где австралиец показал лучший результат за сезон, заняв пятое место.

«Я очень счастлив. За весь год я ни разу не попадал в пятёрку лучших, так что я очень доволен. Мне кажется, что некоторые вещи сегодня сложились в нашу пользу, но я также думаю, что мы были очень терпеливы и сконцентрированы. Идея с тем, чтобы пересесть на слики и попытаться стать героем в том положении, в котором мы оказались, была очень заманчива, но я думаю, что мы поступили благоразумно. Не торопились с решениями, и это, очевидно, дало возможность другим машинам попробовать провести эксперименты с шинами. В общем, мы всё сделали правильно. Мы добились максимума, попав в пятёрку, и это был большой успех для команды в чемпионате конструкторов, так что все довольны», — приводит слова Риккардо пресс-служба команды.

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