В гонке NASCAR Cup Series на «Талладеге» восемь пилотов попали в завал. Видео

Пилот команды «Хендрик» Чейз Эллиотт выиграл гонку YellaWood 500 — 31-й этап NASCAR Cup Series, состоявшийся на суперспидвее «Талладега». Это уже 18-я победа Эллиотта в карьере, и она досрочно гарантирует ему место в полуфинале плей-офф сезона-2022.
Решающим эпизодом гонки стал рестарт за два круга до конца заезда. Чейз Эллиотт, которого на внешней траектории разгонял в драфте Эрик Джонс, на финишной прямой сумел пройти Райана Блейни и вырвать первое место с отрывом в 0,046 секунды. Третьим финишировал Майкл Макдауэлл, далее расположились Росс Честейн и Денни Хэмлин, а Джонс в итоге занял шестое место.
Гонки на суперспидвеях часто сопровождаются крупными завалами — пилоты идут на высокой скорости плотной группой. В этот раз завал с участием нескольких машин произошёл на первой стадии заезда. На 24-м круге Харрисон Бёртон сместился на внешнюю траекторию, получил сзади удар от Рикки Стенхауса и не удержал машину. В завал также угодили шедшие позади этой пары Остин Синдрик, Джоуи Логано, Тай Гиббс, Джастин Хейли, Ноа Грэгсон и Джастин Оллгайер.
Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале NASCAR.
YellaWood 500, «Талладега» (топ-10):
1. Чейз Эллиотт («Хендрик») — 188 кругов.
2. Райан Блейни («Пенске») +0.046 сек.
3. Майкл Макдауэлл («Фронт Роу») +0.094.
4. Росс Честейн («Трекхаус») +0.160.
5. Денни Хэмлин («Гиббс») +0.183.
6. Эрик Джонс («Петти GMS») +0.251.
7. Тодд Гиллиленд («Фронт Роу») +0.284.
8. Даниэль Суарес («Трекхаус») +0.296.
9. Остин Синдрик («Пенске») +0.312.
10. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») +0.322.
Положение в плей-офф:
1. Чейз Эллиотт («Хендрик») — прошёл в полуфинал.
2. Райан Блейни («Пенске») — 3101 очко.
3. Росс Честейн («Трекхаус») — 3097.
4. Денни Хэмлин («Гиббс») — 3090.
5. Джоуи Логано («Пенске») — 3087.
6. Кайл Ларсон («Хендрик») — 3087.
7. Даниэль Суарес («Трекхаус») — 3081.
8. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») — 3069.
9. Остин Синдрик («Пенске») — 3069.
10. Уильям Байрон («Хендрик») — 3058.
11. Кристофер Белл («Гиббс») — 3036.
12. Алекс Боуман («Хендрик») — 3015.
Следующий этап — гонка Bank of America Roval 400 на ровале в Шарлотте — станет финальным заездом второго раунда плей-офф и определит восьмерых пилотов, которые пройдут в полуфинал. Среди участников гонки будет российский экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят.
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