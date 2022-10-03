В гонке NASCAR Cup Series на «Талладеге» восемь пилотов попали в завал. Видео

Пилот команды «Хендрик» Чейз Эллиотт выиграл гонку YellaWood 500 — 31-й этап NASCAR Cup Series, состоявшийся на суперспидвее «Талладега». Это уже 18-я победа Эллиотта в карьере, и она досрочно гарантирует ему место в полуфинале плей-офф сезона-2022.



Решающим эпизодом гонки стал рестарт за два круга до конца заезда. Чейз Эллиотт, которого на внешней траектории разгонял в драфте Эрик Джонс, на финишной прямой сумел пройти Райана Блейни и вырвать первое место с отрывом в 0,046 секунды. Третьим финишировал Майкл Макдауэлл, далее расположились Росс Честейн и Денни Хэмлин, а Джонс в итоге занял шестое место.



Гонки на суперспидвеях часто сопровождаются крупными завалами — пилоты идут на высокой скорости плотной группой. В этот раз завал с участием нескольких машин произошёл на первой стадии заезда. На 24-м круге Харрисон Бёртон сместился на внешнюю траекторию, получил сзади удар от Рикки Стенхауса и не удержал машину. В завал также угодили шедшие позади этой пары Остин Синдрик, Джоуи Логано, Тай Гиббс, Джастин Хейли, Ноа Грэгсон и Джастин Оллгайер.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

YellaWood 500, «Талладега» (топ-10):



1. Чейз Эллиотт («Хендрик») — 188 кругов.

2. Райан Блейни («Пенске») +0.046 сек.

3. Майкл Макдауэлл («Фронт Роу») +0.094.

4. Росс Честейн («Трекхаус») +0.160.

5. Денни Хэмлин («Гиббс») +0.183.

6. Эрик Джонс («Петти GMS») +0.251.

7. Тодд Гиллиленд («Фронт Роу») +0.284.

8. Даниэль Суарес («Трекхаус») +0.296.

9. Остин Синдрик («Пенске») +0.312.

10. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») +0.322.



Положение в плей-офф:



1. Чейз Эллиотт («Хендрик») — прошёл в полуфинал.

2. Райан Блейни («Пенске») — 3101 очко.

3. Росс Честейн («Трекхаус») — 3097.

4. Денни Хэмлин («Гиббс») — 3090.

5. Джоуи Логано («Пенске») — 3087.

6. Кайл Ларсон («Хендрик») — 3087.

7. Даниэль Суарес («Трекхаус») — 3081.

8. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») — 3069.

9. Остин Синдрик («Пенске») — 3069.

10. Уильям Байрон («Хендрик») — 3058.

11. Кристофер Белл («Гиббс») — 3036.

12. Алекс Боуман («Хендрик») — 3015.



Следующий этап — гонка Bank of America Roval 400 на ровале в Шарлотте — станет финальным заездом второго раунда плей-офф и определит восьмерых пилотов, которые пройдут в полуфинал. Среди участников гонки будет российский экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят.