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Льюис Хэмилтон высказался о выступлении на Гран-при Сингапура

Льюис Хэмилтон высказался о выступлении на Гран-при Сингапура
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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о своём выступлении на Гран-при Сингапура.

«Девятая позиция. Сказать, что это был уикенд взлётов и падений, было бы преуменьшением. Машина [в гонке] ощущалась не так, как днём ранее. Но самое главное — это то, как ты поднимаешься на ноги. Как и всегда, благодарю команду за их тяжёлую работу. Также хочу поблагодарить болельщиков, тех, кто смотрел дома, и тех, кто ждал вместе с нами под дождём. Мы будем держать голову опущенной и при этом продолжать работать, бороться и вернёмся в Японию сильнее», — написал Хэмилтон.

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:

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