«Лучше забыть». Макс Ферстаппен — о Гран-при Сингапура

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о состоявшемся недавно Гран-при Сингапура, по итогам которого он занял седьмое место.



«Лучше просто забыть об этой гонке и двигаться дальше, в Японию», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.



Напомним, победителем Гран-при Сингапура стал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Второе и третье места достались гонщикам «Феррари»: Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу соответственно. Макс сохранил первое место в общем зачёте пилотов. В настоящий момент в его активе 341 очко. У его ближайшего преследователя Леклера 237 баллов. Тройку сильнейших замыкает Перес, на счету которого 235 очков.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: