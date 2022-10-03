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«Лучше забыть». Макс Ферстаппен — о Гран-при Сингапура

«Лучше забыть». Макс Ферстаппен — о Гран-при Сингапура
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о состоявшемся недавно Гран-при Сингапура, по итогам которого он занял седьмое место.

«Лучше просто забыть об этой гонке и двигаться дальше, в Японию», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

Напомним, победителем Гран-при Сингапура стал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Второе и третье места достались гонщикам «Феррари»: Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу соответственно. Макс сохранил первое место в общем зачёте пилотов. В настоящий момент в его активе 341 очко. У его ближайшего преследователя Леклера 237 баллов. Тройку сильнейших замыкает Перес, на счету которого 235 очков.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

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