«Лучше забыть». Макс Ферстаппен — о Гран-при Сингапура
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о состоявшемся недавно Гран-при Сингапура, по итогам которого он занял седьмое место.
«Лучше просто забыть об этой гонке и двигаться дальше, в Японию», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.
Напомним, победителем Гран-при Сингапура стал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Второе и третье места достались гонщикам «Феррари»: Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу соответственно. Макс сохранил первое место в общем зачёте пилотов. В настоящий момент в его активе 341 очко. У его ближайшего преследователя Леклера 237 баллов. Тройку сильнейших замыкает Перес, на счету которого 235 очков.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
Комментарии
- 3 октября 2022
-
11:18
-
10:45
-
10:39
-
10:20
-
09:49
-
09:37
-
00:39
- 2 октября 2022
-
23:53
-
23:30
-
23:28
-
23:14
-
22:38
-
22:35
-
22:24
-
21:36
-
21:30
-
21:27
-
20:52
-
20:30
-
20:25
-
20:23
-
19:51
-
19:50
-
19:50
-
19:46
-
19:45
-
19:21
-
19:16
-
18:44
-
18:44
-
18:35
-
18:32
-
18:13
-
17:58
-
16:56
Партнерский контент