Хорнер рассказал, как Леклер косвенно помог Пересу в гонке Гран-при Сингапура
Поделиться
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о выступлении мексиканского пилота команды Серхио Переса на Гран-при Сингапура.
«Он был феноменален. И как же здорово он работал на сликах! Серхио сохранял спокойствие и действовал хладнокровно. Я бы отметил важный момент. Шарль выкладывался по полной в DRS. И как только он допустил одну ошибку и потерял возможность использовать DRS, это дало Чеко возможность найти свой ритм и увеличить отрыв, так что он проявил себя очень здорово», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
Напомним, Перес стал победителем Гран-при Сингапура. Шарль Леклер из «Феррари» стал вторым. Карлос Сайнс («Феррари») был третьим.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
Комментарии
- 3 октября 2022
-
13:52
-
12:54
-
12:13
-
11:55
-
11:43
-
11:41
-
11:18
-
10:45
-
10:39
-
10:20
-
09:49
-
09:37
-
00:39
- 2 октября 2022
-
23:53
-
23:30
-
23:28
-
23:14
-
22:38
-
22:35
-
22:24
-
21:36
-
21:30
-
21:27
-
20:52
-
20:30
-
20:25
-
20:23
-
19:51
-
19:50
-
19:50
-
19:46
-
19:45
-
19:21
-
19:16
-
18:44
Партнерский контент