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Хорнер рассказал, как Леклер косвенно помог Пересу в гонке Гран-при Сингапура

Хорнер рассказал, как Леклер косвенно помог Пересу в гонке Гран-при Сингапура
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о выступлении мексиканского пилота команды Серхио Переса на Гран-при Сингапура.

«Он был феноменален. И как же здорово он работал на сликах! Серхио сохранял спокойствие и действовал хладнокровно. Я бы отметил важный момент. Шарль выкладывался по полной в DRS. И как только он допустил одну ошибку и потерял возможность использовать DRS, это дало Чеко возможность найти свой ритм и увеличить отрыв, так что он проявил себя очень здорово», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Напомним, Перес стал победителем Гран-при Сингапура. Шарль Леклер из «Феррари» стал вторым. Карлос Сайнс («Феррари») был третьим.

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