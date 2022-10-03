Серхио Перес назвал ключевой момент в своей победе на Гран-при Сингапура

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о победе на Гран-при Сингапура.



«Было важно убедиться, что у нас хороший ресурс шин. Честно говоря, я ожидал, что трасса высохнет раньше, чем это в итоге произошло.



Полагаю, что ключом к гонке стал контроль темпа на промежуточных шинах. Кроме того, важно было выжить на сликах в начале, потому что мы были в крайне плохих условиях. Как мне кажется, иногда многие, глядя на нас со стороны, неверно оценивают то, как всё на самом деле тяжело, и как легко совершить ошибку. И я рад, что смог закончить эту гонку. И, конечно, рад, что смог победить в ней. Это что-то особенное», — приводит слова Переса Motorsport Week.

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