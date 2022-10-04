Фернандо Алонсо высказался о предстоящем Гран-при Японии
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Двукратный чемпион Формулы-1 испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо после выступления на Гран-при Сингапура высказался о предстоящем этапе в Японии.
«Сузука» также является одним из моих любимых треков, и японские фанаты тоже, поэтому я не могу дождаться приезда в Японию. Кроме того, я намерен несколько дней отдохнуть в Токио, потому что мне там нравится», — приводит слова Алонсо Formel1.de.
Гран-при Японии состоится с 7 по 9 октября. На Гран-при Сингапура Алонсо сошёл на 20-м круге из-за проблем с двигателем. Сход стал для испанского гонщика четвёртым в сезоне.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
Ранее Фернандо поделился мыслями о выступлении в гонке Гран-при Сингапура.
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