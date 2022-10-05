«Как бы странно это ни звучало». Вольф — о взаимоотношениях между Хэмилтоном и Расселлом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о взаимоотношениях между пилотами Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом внутри команды.



«Я думаю, что я бы описал эти отношения как уважительные. Уважение новичка, который признаёт, что его товарищ по команде является величайшим гонщиком всех времён наряду с Михаэлем Шумахером, и уважение Льюиса, который видит себя уже опытным пилотом. Как бы странно это ни звучало, поскольку твой товарищ по команде — твой первый враг, Льюис в некотором роде является наставником Джорджа. А Джордж принимает эту роль молодого льва, при этом имея амбиции. У них обоих есть амбиции победить товарища по команде, а затем выиграть гонки и чемпионаты, и я думаю, что это здорово уживается вместе», — приводит слова Вольфа PlanetF1.

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки: