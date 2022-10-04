«Это невыносимо для любого». Вольф сказал, почему пропустит несколько Гран-при в 2023 году
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что считает нагрузку, запланированную на следующий чемпионат, чрезмерной. Напомним, ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила 24 Гран-при на сезон-2023.
«Я начну пропускать некоторые гонки. Вся команда должна задуматься об этом. Потому что 24 гонки – невыносимо для кого угодно. Пилоты обязаны это делать, но мы начинаем работать в понедельник и работаем до конца недели.
Нам нужно прийти к решению, и я считаю, что команда будет пропускать несколько гонок каждый год, чтобы выжить. У нас есть несколько человек, способных взять на себя некоторые из моих обязанностей. Отсутствие на гонке не означает, что меня нет на ней», – приводит слова функционера издание PlanetF1.
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