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«Это может быть опасно для гонщиков». Перес выразил опасения относительно правил 2023 года

«Это может быть опасно для гонщиков». Перес выразил опасения относительно правил 2023 года
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выразил опасения относительно будущего ограничения максимального прогрева шин в термочехлах. Напомним, в нынешнем сезоне максимально возможная температура прогрева снизилась до 70 градусов как для передних, так и для задних шин. В следующем сезоне эта температура будет снижена ещё на 20 градусов, а в 2024 году Формула-1 хочет вовсе отказаться от использования термочехлов.

«Думаю, меня волнует только прогрев. То, что в следующем сезоне температура шин спустится ниже, подвергнет пилотов риску. Есть некоторые ситуации, некоторые сценарии, при которых это может быть довольно опасно. Низкие температуры асфальта, машины безопасности и так далее», — приводит слова Переса PlanetF1.

На Гран-при Японии «Пирелли» будет тестировать шины для 2023 года во второй тренировке.

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