Риккардо — о своём будущем: нет никакой спешки

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, что он не будет торопиться с принятием решения о своём будущем в Формуле-1, несмотря на разговоры в паддоке о том, что он ведёт переговоры о роли резервного гонщика в «Мерседесе».

На вопрос журналистов о его будущем в 2023 году и о том, не хочет ли он положить конец спекуляциям, 33-летний Риккардо ответил, что он всё ещё взвешивает свои возможности и любые разговоры о заключении сделки на данном этапе всё ещё далеки от истины.



«Нет никакой спешки, нет никакого давления, чтобы пойти и быстро подписать что-то и покончить с этим», — приводит слова Риккардо Sportsmail.

На минувшем Гран-при Сингапура Риккардо показал лучший результат в сезоне, финишировав пятым. Победителем же стал мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл».