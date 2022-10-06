В «Порше» заявили, что не потеряли интерес к Формуле-1

Финансовый директор «Порше» Лутц Мешке сообщил, что у компании по-прежнему сохраняется интерес к Формуле-1.



«Для нас Формула-1 остаётся интересной гоночной серией. Поэтому мы смотрим, есть ли другие жизнеспособные варианты. Мы не позволяем себе принять решение под давлением, если мы не уверены в том, что это решение будет верным», — цитирует Мешке F1-Insider.



Ранее сообщалось, что «Порше» не намерен отказываться от планов по приходу в «Королевские гонки». Альтернативой «Ред Булл» могло стать сотрудничество с другими командами.



Также сообщалось, что в связи с решением «Порше» отказаться от планов по приходу в Формулу-1 интерес к серии проявляют «Хёндэ» и «Форд». В случае их положительного решения о приходе в чемпионат они смогут начать участие в Формуле-1 в 2027 году.