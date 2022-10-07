Расселл показал лучшее время во 2-й тренировке ГП Японии, Хэмилтон быстрее Ферстаппена

На трассе «Сузука» завершилась вторая свободная практика Гран-при Японии. Лучший результат по её итогам показал Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес». Второе время продемонстрировал его напарник, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Топ-3 замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Тренировка проходила в дождевых условиях.

Напомним, гонщик «Хааса» Мик Шумахер в заезде участия не принимал, так как попал в аварию на первой тренировке. Впоследствии стало известно, что на его болиде заменят шасси.

Гран-при Японии. Вторая свободная практика:

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.41,935.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,235.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,851.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,899.

5. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,252.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +1,269.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,598.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,798.

9. Эстебан Окон («Альпин») +1,949.

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,590.

11. Шарль Леклер («Феррари») +2,774.

12. Николас Латифи («Уильямс») +3,027.

13. Александер Албон («Уильямс») +3,104.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,322.

15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +3,326.

16. Ландо Норрис («Макларен») +3,950.

17. Даниэль Риккардо («Макларен») +4,095.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4,841.

19. Пьер Гасли («Альфа Таури») +5,174.

20. Мик Шумахер («Хаас») – не показал времени.