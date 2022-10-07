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Расселл показал лучшее время во 2-й тренировке ГП Японии, Хэмилтон быстрее Ферстаппена

Расселл показал лучшее время во 2-й тренировке ГП Японии, Хэмилтон быстрее Ферстаппена
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На трассе «Сузука» завершилась вторая свободная практика Гран-при Японии. Лучший результат по её итогам показал Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес». Второе время продемонстрировал его напарник, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Топ-3 замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Тренировка проходила в дождевых условиях.

Напомним, гонщик «Хааса» Мик Шумахер в заезде участия не принимал, так как попал в аварию на первой тренировке. Впоследствии стало известно, что на его болиде заменят шасси.

Гран-при Японии. Вторая свободная практика:

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.41,935.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,235.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,851.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,899.
5. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,252.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +1,269.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,598.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,798.
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,949.
10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,590.
11. Шарль Леклер («Феррари») +2,774.
12. Николас Латифи («Уильямс») +3,027.
13. Александер Албон («Уильямс») +3,104.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +3,322.
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +3,326.
16. Ландо Норрис («Макларен») +3,950.
17. Даниэль Риккардо («Макларен») +4,095.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4,841.
19. Пьер Гасли («Альфа Таури») +5,174.
20. Мик Шумахер («Хаас») – не показал времени.

Формула-1 2022. Этап 18, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 2
07 октября 2022, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:41.935
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.235
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.851
Комментарии
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