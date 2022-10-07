Хорнер связал шумиху насчёт бюджета с попыткой испортить Ферстаппену праздник

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз заявил, что не сомневается, что команда в прошлом году не превышала лимит расходов Формулы-1, отметив, что сейчас гоночный коллектив сосредоточен на Гран-при Японии. По словам Хорнера, такой ажиотаж вокруг этой темы мог быть спровоцирован намеренно в контексте возможного чемпионства пилота команды Макса Ферстаппена на Гран-при Японии.



«Мы ожидали, что получим сертификаты соответствия Финансовому регламенту в среду, но этот шаг отложили. ФИА так решила, теперь мы просто с интересом подождём до понедельника. Но опять же, мы считаем, что полностью уложились в лимит.



Это будет большой уикенд для Макса. Скорее это возможность, чем вероятность, но фактически это ещё один матч-пойнт для него. Это то, на чём мы сосредоточены. Но, учитывая такое количество шума, который был поднят вокруг других тем, можно только подумать, что это было сделано специально для того, чтобы переключить внимание. Но мы довольны нашими результатами и сосредоточены на предстоящем выступлении», — приводит слова Хорнера GPFans со ссылкой на Sky Sports.

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