Агент Риккардо: Даниэль ещё не закончил

Агент пилота «Макларена» Даниэля Риккардо Ник Тимм высказался о будущем своего клиента.



«Ничего из этого не связано с эго, невыполнимыми требованиями или внезапным отсутствием возможности. Речь о человеке, который получил плохую руку и теперь ищет подходящую следующую возможность. Раскрытие нового проекта, в котором он может работать с командой, которая использует его уникальный набор навыков. Проекта, где можно применить его опыт. Места, где он сможет перезагрузиться и показать свою любовь к гонкам. И в конечном счёте поставить себя в наилучшее положение, чтобы показать миру, на что он способен, если ему дадут шанс. Да, это другой подход, но это и новый день для спорта.



Зрелость и опыт Даниэля можно сравнить с немногими пилотами на решётке. Сейчас в большей степени, чем когда-либо. В 2023 году медоед всё ещё будет как можно ближе к стартовой решётке Формулы-1. Он ещё не закончил. И, как мы видели в этом сезоне, всё может случиться», — написал Тимм в своих социальных сетях.