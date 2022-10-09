В ФИА пообещали внимательно изучить инцидент с трактором на Гран-при Японии

Пресс-служба ФИА сообщила, что организация проведёт подробное расследование после инцидента, который произошёл во время Гран-при Японии. Сообщается, что организация внимательно изучит все обстоятельства произошедшего.



Вскоре после старта гонка была остановлена из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. На трассу был выведен трактор, который должен был убрать повреждённый болид. Но вкупе с мокрой трассой он создал опасную ситуацию. Многие пилоты выразили недоумение в связи с появлением трактора. Они вспомнил обстоятельства гибели Жюля Бьянки в 2014 году. Француз получил травмы и скончался после столкновения с аналогичным транспортным средством.



«Учитывая обстоятельства произошедшего и обратную связь от пилотов, ФИА запускает собственное расследование случившегося на Гран-при Японии», — говорится в заявлении.

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