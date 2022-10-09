В ФИА пообещали внимательно изучить инцидент с трактором на Гран-при Японии

Пресс-служба ФИА сообщила, что организация проведёт подробное расследование после инцидента, который произошёл во время Гран-при Японии. Сообщается, что организация внимательно изучит все обстоятельства произошедшего.
Вскоре после старта гонка была остановлена из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. На трассу был выведен трактор, который должен был убрать повреждённый болид. Но вкупе с мокрой трассой он создал опасную ситуацию. Многие пилоты выразили недоумение в связи с появлением трактора. Они вспомнил обстоятельства гибели Жюля Бьянки в 2014 году. Француз получил травмы и скончался после столкновения с аналогичным транспортным средством.
«Учитывая обстоятельства произошедшего и обратную связь от пилотов, ФИА запускает собственное расследование случившегося на Гран-при Японии», — говорится в заявлении.
- 9 октября 2022
-
16:37
-
16:18
-
16:09
-
15:38
-
15:32
-
15:30
-
14:59
-
14:18
-
13:43
-
13:33
-
13:06
-
12:46
-
12:37
-
12:29
-
12:11
-
12:04
-
11:54
-
11:50
-
11:34
-
11:23
-
11:18
-
11:08
-
10:35
-
10:28
-
10:18
-
09:58
-
09:45
-
09:42
-
09:37
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
08:43
-
08:17
-
02:00