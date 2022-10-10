Р. Шумахер: не первый раз, когда «Хаас» принимает решения в пользу Магнуссена, а не Мика

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер обвинил «Хаас» в принятии «решений в пользу» Кевина Магнуссена после того, как его племянник Мик Шумахер потерял много позиций на Гран-при Японии и в итоге опустился на 18-е место.
«Это не первый раз, когда «Хаас» принимает решения в пользу Магнуссена, а не Мика», — приводит слова Шумахера PlanetF1.
Начав воскресный Гран-при Японии с 15-го места на стартовой решётке, Шумахер отлично стартовал и занял 10-ю позицию, когда выехал автомобиль безопасности.
Пилоты начали заезжать на пит-лейн один за другим после того, как стало понятно, что никто из команд не угадал с выбором шин. Шумахер поднялся на второе место, а затем и на первое, когда остановился Макс Ферстаппен.
Он лишь ненадолго вышел в лидеры, прежде чем гонщик «Ред Булл» вернул себе позицию, после чего Шарль Леклер также обошёл его. «Хаас» сказал Шумахеру, что они рассчитывают ещё на один сейфти-кар, но его не последовало.
В конце концов, команда вызвала его на 10-м круге, Шумахер последним перешёл на нужные шины и опустился в конец пелотона.
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