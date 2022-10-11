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Феттель раскритиковал дождевые шины «Пирелли»

Феттель раскритиковал дождевые шины «Пирелли»
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель раскритиковал дождевые шины «Пирелли».

«Думаю, лучшие времена дождевых шин позади. В 90-х, в начале 2000-х, пилоты могли ездить по трассам с большим количеством воды. Сейчас — нет. Думаю, мы вполне можем провести несколько тестовых дней и протестировать все типы шин. Сейчас дождевая резина просто медленная, кроме того, она не вытесняет достаточное количество воды с трассы.

Вот почему все всегда стараются как можно быстрее перейти на промежуточные шины. Они быстрее. Формуле-1 нужно работать над решением этой проблемы», — приводит слова Себастьяна Феттеля Motorsport-Total.

На Гран-при Японии пилоты проехали на дождевых шинах всего несколько кругов, после чего переобулись в промежуточный комплект. Феттель и Николас Латифи и вовсе сразу после завершения периода машины безопасности на рестарте заехали в боксы за промежуточной резиной.

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