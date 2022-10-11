В «Мерседесе» назвали «ударом по зубам» выявленную после Гран-при Испании проблему

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиотт признался, что появление проблем с машиной после Гран-при Испании стало для него настоящей неожиданностью. В команде предполагали, что недостатки устранены, однако решение проблем с дельфинированием выявило недостатки в аэродинамике.

«Проблемы, которые мы заложили в машину, мы не могли увидеть из-за дельфинирования. И как только справились с этим в Барселоне, мы подумали, что ситуация существенно изменилась и мы движемся в правильном направлении, а затем получили настоящий удар по зубам в следующих двух гонках. Это была та проблема, которую мы действительно заложили в машину зимой.



После этого мы предпринимали различные шаги для изменения ситуации, но чтобы действительно устранить эту проблему, потребуется зима. У нас очень мало времени на тесты — по часу днём и утром в пятницу, а затем начинается гоночный уикенд. Проблема в аэродинамике, и нужно время, чтобы её решить», — приводит слова Эллиотта Autosport.

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