В «Мерседесе» высоко оценили вклад Хэмилтона в работу по улучшению болида

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиотт высоко оценил трудовую этику Льюиса Хэмилтона, заявив, что британец по-прежнему голоден до борьбы за улучшение характеристик проблемного болида W13.

По словам Эллиотта, Хэмилтон не опустил руки и всё ещё стремится помочь команде вернуться в борьбу за титул в следующем сезоне, несмотря на трудности «Мерседеса» в этом году.

«Оба наших пилота были великолепны в этом году. Мы не дали им машину, с которой они могли бы бороться за что-то большее. Особенно это касается Льюиса, семикратного чемпиона мира, для которого морально тяжело быть в таком положении, ведь он может выигрывать каждую гонку и бороться за чемпионство.



Льюис подталкивает команду к работе. Он всегда на связи, в этом году его трудовая этика ничуть не изменилась. Он до самого позднего вечера работает с нами, стараясь получить максимум от машины, и я думаю, это вдохновляет остальных членов команды, когда они видят его стремление и то, какой он вносит вклад», — приводит слова Эллиотта RacingNews365.

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