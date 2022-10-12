В «Пирелли» сделали заявление после критики дождевых шин

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола прокомментировал критику дождевых шин компании.

«Сейчас дождевая резина просто медленная, кроме того, она не вытесняет достаточное количество воды с трассы. Вот почему все всегда стараются как можно быстрее перейти на промежуточные шины. Они быстрее», — говорил ранее гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель.



«У нас есть только один состав дождевых шин и один промежуточных. И им приходится работать везде – на 22 разных трассах. Поэтому во время их создания мы должны были найти наилучший компромисс. Честно говоря, у нас не так много возможностей протестировать дождевые и промежуточные шины. Мы работаем с ФИА и командами, но если нет возможности тестировать шины, то также нет возможности их и разрабатывать.



Если вернуться к предсезонным тестам в Барселоне, то там мы полдня поливали трассу, но условий с экстремальной влажностью почти не создавалось. Команды сосредоточились на промежуточной резине», — приводит слова Изолы GrandPX.news.

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