Франц Тост: жду от де Вриса хорошего выступления уже в первой гонке сезона-2023

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился ожиданиями от дебюта Ника де Вриса в следующем сезоне.
«Думаю, что процесс обучения Ника де Вриса завершится на двух предсезонных тестах. Так что я жду от него хорошего выступления уже в первой гонке сезона-2023. Надеюсь, что мы сможем увидеть Ника и на тестах по окончании этого сезона в Абу-Даби.
Многое будет зависеть от скорости болида, так что если у нас получится хорошая машина, то обоим пилотам будет намного проще. Если же с машиной возникнут проблемы, то решить их будет не так легко, потому что у Ника практически нет опыта выступлений в Формуле-1.
Юки продолжает процесс обучения. Но думаю, что к следующему сезону Юки должен уже достаточно повзрослеть, чтобы взять на себя роль ориентира в технической работе над машиной. Но я много жду от Ника, потому что у него есть опыт выступлений и в других гоночных сериях, где он выигрывал и гонки, и титулы. И это должно помочь нам провести успешный сезон, если машина получится хорошей», — приводит слова Тоста Racefans.
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