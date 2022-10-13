Педро де ла Роса стал амбассадором «Астон Мартин»

Бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса стал амбассадором команды «Астон Мартин». 51-летний испанец займётся консультированием новой программы развития пилотов и поможет в работе с молодыми гонщиками.



Также де ла Роса будет взаимодействовать с командой маркетологов и PR-отделом.



«Я рад присоединиться к «Астон Мартин». Уже знаком со многими членами команды, в том числе работал с Фернандо Алонсо в «Макларене» и «Феррари». С нетерпением жду возможности познакомиться со всей организацией. Использую все свои знания и опыт, чтобы помочь команде расти. У «Астон Мартин» огромный потенциал. С нетерпением жду возможности работать с Алонсо и Строллом. Это идеальное время, чтобы стать частью этой команды», — приводит слова де ла Росы пресс-служба «Астон Мартин».

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