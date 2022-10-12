Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Феттель критично оценил перспективы сотрудничества Алонсо и «Астон Мартин»

Феттель критично оценил перспективы сотрудничества Алонсо и «Астон Мартин»
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» и четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель не считает, что испанский ветеран Фернандо Алонсо будет выступать за команду в удачный для неё период.

«Есть люди, строится новая база, так что процесс идёт, но на всё нужно время. Из-за изменений правил в этом году был большой шанс, но мы попали в ту же ловушку, что и многие другие. Некоторым командам, спроектировавшим машину с правильным клиренсом, вероятно, повезло немного больше.

Правила будут действовать до 2026 года, поэтому команды, которые хорошо стартовали, будут иметь преимущество. И ограничение бюджета означает, что вы не сможете решить проблему тратой денег и ресурсов», – приводит слова пилота пресс-служба «Астон Мартин».

Новость по теме
Феттель: наступит момент, когда меня никто не будет помнить
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022