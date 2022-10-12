Феттель критично оценил перспективы сотрудничества Алонсо и «Астон Мартин»
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Пилот «Астон Мартин» и четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель не считает, что испанский ветеран Фернандо Алонсо будет выступать за команду в удачный для неё период.
«Есть люди, строится новая база, так что процесс идёт, но на всё нужно время. Из-за изменений правил в этом году был большой шанс, но мы попали в ту же ловушку, что и многие другие. Некоторым командам, спроектировавшим машину с правильным клиренсом, вероятно, повезло немного больше.
Правила будут действовать до 2026 года, поэтому команды, которые хорошо стартовали, будут иметь преимущество. И ограничение бюджета означает, что вы не сможете решить проблему тратой денег и ресурсов», – приводит слова пилота пресс-служба «Астон Мартин».
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