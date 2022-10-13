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Педро де ла Роса: Алонсо переходит в «Астон Мартин» на пике формы

Педро де ла Роса: Алонсо переходит в «Астон Мартин» на пике формы
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Бывший гонщик Формулы-1, испанец Педро де ла Роса поделился мнением о двукратном чемпионе Формулы-1 Фернандо Алонсо.

«Я всегда говорил, что в Формуле-1 есть три особенных гонщика. Не буду называть имена, но Алонсо всегда был в этом списке. Я говорил, что Алонсо — один из лучших пилотов в истории Формулы-1. Когда я говорил это несколько лет назад, все думали, что я сумасшедший. Но я до сих пор сумасшедший. Фернандо — уникальный пилот, он совершенно мотивирован. Это важно для пилота Формулы-1, особенно когда тебе 40 лет. Я выступал в Формуле-1 в 40, так что кое-что понимаю. Думаю, что Фернандо придёт в «Астон Мартин» на пике формы», — приводит слова Педро де ла Росы Autosport.

Напомним, Алонсо в следующем сезоне заменит Себастьяна Феттеля в составе «Астон Мартин».

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