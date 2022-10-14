Тото Вольф верит в проект «Ауди» в Формуле-1
Поделиться
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что не стоит недооценивать компанию «Ауди» на фоне её возможного прихода в Формулу-1.
«Я бы не стал недооценивать «Фольксваген». У них есть финансовая мощь, ноу-хау и опыт в гонках, чтобы сдвинуть отличный проект с мёртвой точки. И сейчас их совместная будущая работа с «Заубером» для меня находится на радаре — это наши соперники в 2026 году», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport-Total.
Ранее в «Ауди» официально объявили, что придут в Формулу-1 в 2026 году в качестве поставщика двигателей. Кроме того, сообщалось, что компания выкупит 75% акций «Заубера» примерно за $ 450 млн.
Сотрудничество «Заубера» с «Альфа Ромео» завершится по окончании сезона-2023.
Комментарии
- 14 октября 2022
-
23:50
-
23:43
-
22:42
-
21:57
-
21:52
-
20:53
-
20:50
-
19:54
-
19:45
-
18:53
-
18:47
-
17:42
-
17:38
-
16:24
-
16:16
-
15:33
-
15:00
-
14:57
-
14:14
-
13:55
-
13:30
-
12:53
-
12:08
-
11:59
-
11:10
-
10:55
-
10:17
-
09:59
-
00:53
- 13 октября 2022
-
23:40
-
22:50
-
22:46
-
21:51
-
21:44
-
20:58
Партнерский контент