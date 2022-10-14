Тото Вольф верит в проект «Ауди» в Формуле-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что не стоит недооценивать компанию «Ауди» на фоне её возможного прихода в Формулу-1.



«Я бы не стал недооценивать «Фольксваген». У них есть финансовая мощь, ноу-хау и опыт в гонках, чтобы сдвинуть отличный проект с мёртвой точки. И сейчас их совместная будущая работа с «Заубером» для меня находится на радаре — это наши соперники в 2026 году», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport-Total.



Ранее в «Ауди» официально объявили, что придут в Формулу-1 в 2026 году в качестве поставщика двигателей. Кроме того, сообщалось, что компания выкупит 75% акций «Заубера» примерно за $ 450 млн.



Сотрудничество «Заубера» с «Альфа Ромео» завершится по окончании сезона-2023.