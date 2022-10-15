Идиятулин попал в аварию в квалификации этапа RDS в Сочи и лишился шансов на титул

В Сочи прошли квалификация и парные заезды стадии топ-32 седьмого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии 2022 (RDS GP). Местом проведения уикенда стала трасса «Сочи Автодром».



Финальный этап Гран При Российской Дрифт Серии в Сочи уже на стадии квалификации преподнес немало сюрпризов, которые непосредственно повлияли на расклад сил в борьбе за чемпионство в сезоне-2022. По итогам квалификации из пяти пилотов, которые могли рассчитывать на звание чемпиона, реальные шансы сохранили только трое.



Главным героем субботы стал Дамир Идиятулин из команды SINTEC FRESH AUTO DRIFT, у которого перед стартом уикенда было равенство по очкам с лидером «Форвард Авто» Георгием Чивчяном. Чивчян свою первую квалификационную попытку обнулил ошибкой на постановке, и Дамир блестяще этим воспользовался — первый же квалификационный проезд принёс Идиятулину 98 баллов. Это осложнило задачу для Чивчяна, которому одновременно нужно было проехать и безопасно, и не слишком проиграв сопернику.



В итоге единственным, а потому лучшим результатом Чивчяна стали 84 балла и лишь 14-е место в протоколах квалификации. Но вторая попытка Идиятулина закончилась для пилота аварией — Дамир серьезно разбил автомобиль из-за технических проблем. Врачи, которые обследовали спортсмена после контакта со стеной, не рекомендовали ему продолжать участвовать в соревнованиях. Для Дамира Идиятулина сезон RDS GP-2022 завершился досрочно после его победы в квалификации в Сочи.

Впрочем, на этом проблемы для команды SINTEC FRESH AUTO DRIFT не закончились. Евгений Лосев пересел за руль чемпионской Toyota Supra и первым проездом набрал 95 баллов, но во второй попытке автомобиль сломался. Пилоту пришлось возвращаться в салоне привычной для него Toyota Mark II, но и этот автомобиль в «оцениваемых тренировках», по сути, репетиции завтрашнего топ-16, дал сбой. Так что механикам команды придется потрудиться, чтобы вернуть спортсмена в борьбу. Единственной реальной целью для Лосева теперь остаётся только победа в рамках седьмого этапа RDS GP, поскольку шансы на чемпионство в сезоне Евгений уже потерял.



Но в борьбе за чемпионство в RDS GP – 2022 остаются сразу три пилота: Георгий Чивчян, его напарник по «Форвард Авто» Роман Тиводар (который с результатом 96 баллов квалифицировался третьим) и лидер «FailCrew Дарксайд» Аркадий Цареградцев (97 баллов и второе место в квалификации).



RDS GP. Sochi Autodrom. Квалификация. Топ-3:



1. Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 98 баллов.

2. Аркадий Цареградцев (FailCrew Дарксайд) — 97 баллов.

3. Роман Тиводар («Форвард Авто») — 96 баллов.



На сочинской трассе в заветный «клуб 90+» также попали Чарльз Нг (STAR PЁR STARS AIMOL) и Никита Шиков (Carville Racing), набравшие по 95 баллов, Владислав Шубадеров, 93 балла которого стали лучшим квалификационным результатом пилота в RDS GP, Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team) с результатом 92 балла и сенсационно проехавший на 91 балл Фёдор Воробьёв на легендарном «Жигацаре».



По ряду причин в топ-32 сетка парных заездов сложилась так, что выход в топ-16 все пилоты получили через одиночный проезд bye run. Совместным решением организаторов и пилотов было принято провести оцениваемые парные тренировки, чтобы порадовать зрителей на трибунах «Сочи Автодрома» и у экранов трансляции RDS TV. А пилоты одновременно получили возможность в боевом режиме проехать с соперниками, с которыми в воскресенье им предстоит сражаться за выход в четвертьфинал. Такой формат заездов подарил спортсменам уникальную возможность получить от судей обратную связь и ещё лучше подготовиться к завтрашним решающим дуэлям.

Фото: RDS GP

RDS GP. «Сочи Автодром». Топ-16:



Дамир Идиятулин — Алексей Вахтин

Андрей Астапов — Фёдор Воробьёв

Чарльз Нг — Леонид Шнайдер

Никита Шиков — Григорий Гусев

Аркадий Цареградцев — Борис Абрамов

Владислав Шубадеров — Сергей Сак

Роман Тиводар — Георгий Чивчян

Евгений Лосев — Магомед Омаров



С учётом того, что Дамир Идиятулин не сможет продолжить участие в заездах, а Борис Абрамов объявил технический сход, сразу два пилота «FailCrew Дарксайл» обеспечили себе место в топ-8 через обязательный bye run. И может сложиться так, что Аркадий Цареградцев будет вести дуэль уже за титул, поскольку на стадии топ-16 встретятся Роман Тиводар и Георгий Чивчян. Это значит, что «Форвард Авто» лишится одного из своих пилотов. Формально проигравший во внутрикомандном дерби ещё не потеряет шансы на чемпионство, но его судьба будет целиком и полностью зависеть от выступлений соперников.

Фото: RDS GP

Уикенд RDS GP – 2022 на «Сочи Автодроме» продолжится завтра, 16 октября. Парные заезды топ-16 в рамках Кубка ВТБ — седьмого этапа RDS GP стартуют в 12:30 по местному времени. По итогам дуэлей будет назван не только победитель этапа в Сочи, но и новый чемпион Гран-При Российской Дрифт Серии 2022.