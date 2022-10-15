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Капито: выступления Латифи в этом сезоне были далеки от уровня, на который он рассчитывал

Капито: выступления Латифи в этом сезоне были далеки от уровня, на который он рассчитывал
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Руководитель «Уильямса» Йост Капито высказался о решении не продлевать контракт с канадцем Николасом Латифи по окончании сезона-2022 Формулы-1.

«Конечно, процесс принятия решения по Латифи занял много времени. Это долгий процесс. Как я уже говорил, я считаю, что на выступления Николаса повлияла прошлогодняя авария в Абу-Даби и все последующие обстоятельства. Его выступление в этом сезоне было не на том уровне, которого он сам ждал, то же самое можно сказать и о команде. Думаю, что трёх лет более чем достаточно, чтобы команда и гонщик могли правильно искать разные возможности», — приводит слова Йоста Капито PlanetF1.

Напомним, Латифи покинет команду по окончании сезона. Имя будущего напарника Алекса Албона пока неизвестно.

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