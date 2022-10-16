Браун: Риккардо — отличный парень, но мы не принимаем решения на основе дружбы с пилотами

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун признался, что дружба с гонщиками никогда не влияет на принятие решений в профессиональной сфере.

Несмотря на то что пилота команды Даниэля Риккардо и Зака Брауна связывают тесные дружеские отношения, «Макларен» вынужден расстаться с австралийцем по окончании сезона в интересах результатов команды на трассе.

«Ты должен поступать так, как считаешь нужным в интересах команды. Это было нелёгкое решение, оно не было принято в одночасье. Мы вели переговоры с Даниэлем в течение многих месяцев. Но в конечном итоге, я не думаю, что кто-то из нас получил результат, на который мы рассчитывали. Думаю, у нас было достаточно времени.

Мы пришли к выводу, что нам нужно что-то менять. Это было трудное решение. Как приятель он отличный парень. Но в конце концов мы не можем принимать решения, основываясь на дружбе с гонщиками», — приводит слова Брауна Racingnews365.

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