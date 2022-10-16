Руководитель «Альфа Таури» назвал факторы, повлиявшие на решение подписать де Вриса

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, какие факторы повлияли на решение подписать контракт с голландским гонщиком Ником де Врисом.

«Выступление Ника в Монце оказало большое влияние на наше решение. Он показал там свой потенциал, провёл фантастическую гонку, не допустив ни одной ошибки. И поэтому мы легко приняли решение о его подписании.



Монца была важна, но она не открыла нам глаза на что-то особенное, потому что Ника мы рассматривали и раньше, учитывая другие обстоятельства, когда гонщики покидали команды. Также сказалось то, что «Ред Булл» расстался с Пьером Гасли. Всё это вместе и привело нас к мысли, что Ник де Врис — лучший выбор и он хорошо впишется в нашу команду», — приводит слова Тоста Motorsport Week.

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