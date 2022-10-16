Тост объяснил, почему предпочёл де Вриса пилотам молодёжной программы «Ред Булл»
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост объяснил, в чём было преимущество Ника де Вриса перед пилотами молодёжной системы «Ред Булл».
Резервный пилот «Мерседеса» Ник де Врис в новом сезоне станет боевым пилотом «Ред Булл». Нидерландский гонщик заменит Пьера Гасли, который переходит в «Альпин», и станет напарником японца Юки Цуноды.
«Мы рассматривали кандидатуры пилотов молодёжной системы «Ред Булл» на замену Гасли. У нас есть Лиам Лоусон, Аюму Иваса и Деннис Хаугер в Формуле-2, есть Исаак Хаджар в Формуле-3, однако им всем не хватает опыта. Каждому из них нужно провести ещё как минимум год или два в своих чемпионатах, а потом посмотрим, как мы будем действовать дальше», — приводит слова Тоста RacingNews365.
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