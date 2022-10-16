Джордж Расселл: Ник де Врис заслужил стать основным пилотом в Формуле-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что голландский гонщик Ник де Врис заслужил стать пилотом «Альфа Таури» со следующего сезона.

«Я никогда не пытался как-то оценить навыки Ника. Но для того чтобы попасть в Формулу-1, нужно своевременно показывать то, на что ты способен, когда тебе выпадает шанс оказаться на стартовой решётке вместо основного пилота.



В Монце сошлись все звёзды и это, вероятно, компенсировало его неудачную попытку оказаться в «Королевских гонках» несколько лет назад. Мне очень интересно, как у него всё сложится в Формуле-1. Не сомневаюсь, что он будет хорошо выступать, он этого заслужил. У него есть все возможности стать отличным пилотом. Уверен, что он справится», — цитирует Расселла Motorsport.

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