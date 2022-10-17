«Золотой мяч» привезли на церемонию на машине Формулы-1 «Альпин». Фото

Команда Формулы-1 «Альпин» приняла участие в церемонии вручения «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту года по версии издания France Football. Трофей лучшему футболисту мира был ввезён на верхней части автомобиля «Лотус» образца 2013 года, перекрашенного в цвета «Альпин».



За рулём машины находился французский пилот команды Эстебан Окон.

Фото: twitter.com/alpinecars

Фото: twitter.com/alpinecars

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, проходит сегодня, 17 октября. Она началась в 21:30 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард мадридского «Реала» Карим Бензема.



В прошлом сезоне Карим Бензема выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, забив в 12 матчах турнира 15 мячей. В Примере на счету француза 32 игры и 27 голов.