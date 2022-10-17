Рассказываем всё, что нужно знать о футболистках, которые могут забрать «Золотой мяч» в этом году.

Первая африканка, вратарь из Чили и три чемпионки Европы. Все номинантки на «Золотой мяч»

«Золотой мяч» в женском футболе вручался всего три раза — в 2018 году награду завоевала норвежская футболистка Ада Хегерберг, в 2019-м «ЗМ» забрала американка Меган Рапино, 2020-й год прошёл без вручения из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м лучшей стала испанка Алексия Путельяс.

Сегодня мы узнаем, кто станет лучшей футболисткой по итогам 2022 года, а пока расскажем обо всех 20 претендентках на этот трофей.

Алексия Путельяс, «Барселона»

Алексия Путельяс Фото: David Ramos/Getty Images

Капитан «Барселоны» стала обладательницей «Золотого мяча» в прошлом году и с вероятностью в 99% сделает это во второй раз подряд. Она провела выдающийся сезон 2021/2022: 18+15 в Ла Лиге, 11 голов в Лиге чемпионов, 4 гола за сборную в отборе на Евро.

Она должна была стать главной звездой чемпионата Европы, но сезон закончился катастрофически: полузащитница выбыла за день до старта турнира, порвав крестообразную связку на тренировке. Пропущенный Евро — настоящая трагедия, но тем не менее «Золотой мяч» с большей долей вероятности достанется именно Путельяс.

Саманта Керр, «Челси»

Сэм Керр Фото: Michael Regan/Getty Images

Да-да, та самая футболистка «Челси» с обложки нового издания FIFA. Австралийка стала лучшей футболисткой Англии по итогам сезона, выиграв Суперлигу и Кубок Англии. На её счету 20 голов в чемпионате, четыре — в Кубке и ещё четыре — в Лиге чемпионов.

Правда, сама Керр до сих пор борется с синдромом самозванца, ей тяжело признать свои футбольные заслуги. «Золотой мяч» помог бы ей начать гордиться собой.

Бет Мид, «Арсенал»

Бет Мид Фото: Paul Harding/Getty Images

Бет Мид стала национальным героем Англии после Евро-2022: она забила шесть голов на пути к победному финалу. «Львицы» выиграли свой первый чемпионат Европы в истории, а Мид заработала звание лучшего игрока и лучшего бомбардира турнира. А во время квалификации на ЧМ-2023 нападающая забила 12 голов (кстати, в сентябре пройдут решающие игры).

Но она хороша не только в сборной, в «Арсенале» её тоже обожают: в прошлом сезоне Суперлиги Мид отличилась 11 раз и отдала восемь голевых передач.

Вивианне Мидема, «Арсенал»

Вивианне Мидема Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Мидема — лучший бомбардир «Арсенала» в истории клуба, с 2017 года она забила 74 гола. В прошлом сезоне Суперлиги Вивианне сделала 14+8, но главное достижение не в голах, а в том, что Мидема продлила контракт с лондонским клубом, отказав богатым «Барселоне» и «ПСЖ». Её мотивация — конкурентный чемпионат с достойными соперниками (английская Суперлига соответствует требованиям).

Даже несмотря на провал её сборной на Евро-2022 (Нидерланды вылетели в четвертьфинале, а сама Мидема пропустила почти весь турнир из-за коронавируса), Вивианне — одна из лучших футболисток в этом списке.

Милли Брайт, «Челси»

Милли Брайт Фото: Lewis Storey/Getty Images

Милли Брайт — ещё одна представительница чемпионок Европы. Она скала в обороне как в сборной Англии, так и в «Челси». Брайт — вице-капитан сборной Англии, на прошедшем Евро она выходила на поле в каждом из шести матчей.

Недавно она подписала новый контракт с «Челси» на три сезона.

Люси Бронз, «Барселона»

Люси Бронз Фото: fcbarcelona.com

Бронз — также защитница сборной Англии, этим летом она перешла в «Барселону» из «Манчестер Сити» (и прошла через путаницу с заявкой каталонцев, прямо как Жюль Кунде). В 2020 году ФИФА признала её лучшей футболисткой мира.

На прошедшем Евро Бронз забила гол и сделала две результативные передачи.

Александра Попп, «Вольфсбург»

Александра Попп Фото: Alex Grimm/Getty Images

Попп — капитан и главная звезда сборной Германии на прошедшем Евро. Она первая в истории смогла забить шесть голов в пяти матчах подряд в рамках одного чемпионата Европы. Попп хороша не только в «бундестим», но и в «Вольфсбурге», за который выступает с 2013 года.

Кстати, Instat Index признал именно Попп лучшей футболисткой Евро-2022, даже не смотря на травму и поражение её команды в финале.

Лена Обердорф, «Вольфсбург»

Лена Обердорф Фото: Martin Rose/Getty Images

Немка Обердорф — также представительница «Вольфсбурга» — заявила о себе превосходной игрой на Евро-2022, благодаря которой была признана лучшей молодой футболисткой турнира.

Полузащитнице всего 20, её попадание в список номинанток на «ЗМ» — большой успех. Правда, она не самая молодая футболистка там.

Тринити Родман, «Вашингтон Спирит»

Тринити Родман Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Тринити Родман из американского «Вашингтон Спирит» и женской сборной США младше Обердорф на полгода, это делает её самой молодой номинанткой на «ЗМ» в этом году. Её называют будущим американского футбола, а в прошлом году (дебютном для себя) она ярко заявила о себе, сделав 7+4 по системе «гол+пас».

В этом году Родман вышла в 10 матчах национальной футбольной лиги США и забила четыре гола. Болельщики пишут, что «наблюдение за Родман часто вызывает сюрреалистический опыт, который заставляет усомниться в понимании времени и пространства», потому что она успевает действовать как в нападении, так и в обороне. А ещё её невозможно переиграть один в один.

Алекс Морган, «Сан-Диего Уэйв»

Алекс Морган Фото: Meg Oliphant/Getty Images

33-летняя Морган — самая возрастная номинантка на «Золотой мяч» в этом году. Американская нападающая играет в «Сан-Диего Уэйв» в национальной футбольной лиге США. Она вернулась в сборную США после восьми месяцев перерыва (главный тренер сборной не вызывал её на зимние матчи, чтобы дать место более молодым игрокам) и помогла команде выиграть Кубок КОНКАКАФ, а ещё выйти на Олимпийские игры — 2024 и ЧМ-2023.

Кстати, Морган тоже появлялась на обложке FIFA — в 2016 году она была изображена вместе с Лионелем Месси на обложках американских выпусков игры.

Катарина Макарио, «Лион»

Катарина Макарио Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Катарина Макарио также представляет сборную США, которая провела крайне удачное лето (правда, сама Макарио не играла из-за травмы). Но полузащитнице удалась весна: вместе с «Лионом» футболистка выиграла Лигу чемпионов (забив в финале) и чемпионат Франции.

Она забила 14 голов в прошлом сезоне в Лиге 1 и девять мячей в ЛЧ (один из них в финале с «Барселоной»).

Асисат Ошоала, «Барселона»

Асисат Ошоала Фото: Maja Hitij/Getty Images

Нападающая «Барселоны» и сборной Нигерии — первая африканская футболистка, номинированная на «Золотой мяч». Она в пятый раз подряд стала игроком года в Африке и остаётся одной из сильнейших в Ла Лиге.

В прошлом сезоне Ла Лиги Ошоала забила 20 голов всего за 19 матчей. Несколько месяцев она пропустила из-за травмы.

Мари-Антуанетт Катото, «ПСЖ»

Мари-Антуанетт Катото Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Катото — одна из лучших нападающих мира (при том что ей всего 23 года). В прошлом сезоне она стала лучшим бомбардиром Лиги 1, забив 18 голов, ещё по семь она забила в Лиге чемпионов и Кубке Франции. На Евро-2022 она успела отличиться лишь раз, пока травма крестообразной связки не привела к преждевременному завершению выступления на турнире.

А ещё она самая высокооплачиваемая футболистка «ПСЖ» (прямо как Мбаппе).

Фридолина Рольфо, «Барселона»

Фридолина Рольфо Фото: Alex Grimm/Getty Images

В прошлом году шведская нападающая Рольфо сменила «Вольфсбург» на «Барселону» и отлично провела свой дебютный сезон в каталонском клубе.

На её счету девять голов в Ла Лиге и три — в Лиге чемпионов. На Евро-2022 её команде удалось дойти до полуфинала.

Сельма Баша, «Лион»

Сельма Баша Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Сельма Баша была признана лучшим молодым игроком сезона-2021/2022 в женской Лиге чемпионов. Она играет на позиции крайнего защитника в «Лионе».

В прошлом розыгрыше ЛЧ отдала 10 голевых передач в 11 матчах.

Кристиана Эндлер, «Лион»

Кристиана Эндлер Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Кристиана Эндлер — капитан женской сборной Чили и футболистка французского «Лиона». В прошлом году голкипер решила покинуть «ПСЖ» и присоединиться к их главному сопернику в чемпионате Франции.

Вот подборка её лучших сейвов.

Кадидату Диани, «ПСЖ»

Кадидату Диани Фото: John Berry/Getty Images

Диани смогла отличиться на прошедшем Евро-2022 за сборную Франции, забив красивый гол в ворота бельгиек.

Нападающая защищает цвета «ПСЖ», в прошлом сезоне она забила 13 голов в чемпионате, два — в Кубке Франции и один — в Лиге чемпионов.

Венди Ренар, «Лион»

Венди Ренар Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Ренар — защитница «Лиона» (аж с 2006 года) и капитан сборной Франции. 32-летняя футболистка — одна из самых опытных и надёжных игроков Франции.

В прошлом сезоне она завоевала восьмой Кубок Лиги чемпионов, а за свою игру в обороне получила прозвище «ван Дейк женского футбола».

Айтана Бонмати, «Барселона»

Айтана Бонмати Фото: Maja Hitij/Getty Images

Бонмати — одна из главных героинь прошлогоднего успеха женской «Барселоны», она мастерски делает свою работу в полузащите каталонского клуба с 2016 года.

Благодаря её трудам «Барса» прошла чемпионат Испании без единого поражения и дошла до финала Лиги чемпионов (в котором уступили «Лиону»). А сезоном ранее она стала MVP победного для «Барселоны» финала ЛЧ с «Челси».

Ада Хегерберг, «Лион»

Ада Хегерберг Фото: Maja Hitij/Getty Images

Ада вернулась в сборную Норвегии после долгого перерыва, но не в лучший момент. На Евро-2022 норвежки запомнились сокрушительным поражением от англичанок — 0:8. Команда не смогла выйти из группы, после чего главный тренер норвежской сборной Мартин Шёгрен покинул свой пост.

Только провал сборной может помешать Хегерберг — клубная карьера у неё складывается отлично, она продолжает оставаться одной из лучших футболисток сильнейшего в мире «Лиона». В Лиге 1 в прошлом сезоне она забила 10 голов, а в победной Лиге чемпионов — шесть.