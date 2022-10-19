Шварцман поделился ожиданиями от участия в первой тренировке ГП США за рулём «Феррари»

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий под гоночной лицензией Израиля, поделился ожиданиями от предстоящего выступления в первой тренировке Гран-при США за рулём машины итальянской команды.



«Я был фанатом гонок и машин с самого раннего возраста. Когда отец понял, как сильно мне это нравится, он дал мне попробовать свои силы в картинге в четыре года. Это была любовь с первого взгляда. Тогда я начал участвовать в соревнованиях. Когда мне было шесть лет, я переехал в Италию, где проходят самые важные мировые соревнования по картингу. С девяти лет я жил там, ходил в школу, чтобы при этом продолжать участвовать в гонках. В конце 2017 года со мной связались представители «Феррари», и в 2018-м я стал членом Академии «Феррари». В рамках программы для молодых пилотов в Маранелло я участвовал в гонках Формулы-3 и Формулы-2, а в конце прошлого года я стал тест-пилотом основной команды.



2022 год был для меня не таким, как планировалось изначально. Я не участвовал ни в каких чемпионатах. Вместо этого я работаю полный день в «Феррари», много времени провожу на симуляторе, и я очень рад быть частью командной работы в этом году. Опыт, который я приобрёл в этом году, научил меня многому и помог мне стать более совершенным гонщиком. То, что я стану первым пилотом за очень долгое время, получившим возможность поработать на трассе Гран-при с «Феррари», делает этот момент особенным. Я взволнован, но с нетерпением жду возможности впервые сесть за руль этой машины и увидеть, насколько совпадает то, что мы делаем на симуляторе, с тем, что есть в реальности.



Трасса в Остине довольно интересная и сложная. Я никогда на ней не выступал, так что это станет дебютом. Я готовился к трассе в основном на симуляторе, и я действительно с нетерпением жду возможности погонять по ней в реальности», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.