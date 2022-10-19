Шварцман дебютирует в Формуле-1 за «Феррари»: что дадут Роберту тренировки?

В ближайшую пятницу в Остине, штат Техас, российско-израильский гонщик Роберт Шварцман впервые сядет за руль машины Формулы-1 в рамках официальной сессии Гран-при. Шварцману уже доводилось тестировать шасси разных лет, но каждый раз это были либо частные сессии «Феррари», либо заезды молодых пилотов. Теперь — совсем другой случай: Роберт впервые будет работать с шасси 2022 года, а не его цифровой копией, да ещё и в рамках рабочих задач команды, рассчитывающей побороться за победу.

Впрочем, это пока всего лишь тесты — и возможны они стали в первую очередь из-за правил, обязывающих команды давать время молодым пилотам. Разбираемся, помогут ли эти заезды попасть Роберту в Формулу-1 и что именно они дадут Шварцману.

Себя показать

Два года назад Роберт в паддоке считался одним из главных пилотов Академии «Феррари», ему прочили большое будущее в Формуле-1, но из всех воспитанников «Скудерии» того времени на стартовую решётку сумел пробиться разве что Мик Шумахер. Но с тех пор шансов последовать за немцем у Шварцмана с каждой неделей становилось всё меньше: в сезоне-2022 он работает на симуляторе в Маранелло, но сам в гонках не выступает.

Выступление в тренировках на Гран-при США — шанс напомнить о себе и показать форму. Как таковой результат в протоколах в конце концов не будет играть роли, но Шварцману важно продемонстрировать, что он способен чётко выполнить план инженеров и вернуть машину в боксы в целости и сохранности. Так, чтобы после одной тренировки все ахнули и наперебой предлагали контракты, конечно, не бывает, но всё же такое выступление – это лучше, чем ничего.

Других посмотреть

Работа в сессии свободных заездов, помимо прочего, позволит Шварцману поработать с «Феррари» напрямую во время уикенда. Роберт на протяжении всего сезона занимается настройками на симуляторе на базе в Маранелло, а потому работу команды так или иначе представляет. Кроме того, в этом году он уже бывал в боксах «Скудерии» и видел всё своими глазами — но со стороны.



В этот же раз Шварцман сам будет в кокпите, лично столкнётся с теми сложностями, которые возникают у инженеров, и сам будет давать им обратную связь, чтобы уже по ней в Маранелло отрабатывали настройки на симуляторе. Роберт сможет оценить, как в аналогичных условиях действует призовой пилот (ещё не решено, кого он заменит) и как на возникающие вызовы реагирует команда.

Реальный опыт с новым шасси

Для гонщика, который ещё никогда не выступал в Формуле-1, у Шварцмана немалый опыт работы с этими машинами, однако в кокпите шасси 2022 года — с граунд-эффектом и без закрылков по всему корпусу — Роберт ещё не сидел. Для пилота симулятора любой выезд на трассу — ценность, а уж на актуальной машине — и подавно.

Шварцман на тестах молодых пилотов в Абу-Даби, декабрь 2021 года Фото: Clive Rose/Getty Images

Выступления в свободных заездах — нелишняя строчка в резюме при переговорах о контракте. Если сессия в Остине пройдёт без проблем, то на рынке пилотов Шварцман в теории мог бы конкурировать с Джовинацци — из опыта на нынешних машинах у итальянца тоже лишь пара тренировок с «Хаасом». Но, увы, не факт, что такая строчка принципиально изменит ситуацию…

Шанс заставить Штайнера передумать

Заезды в Остине — большой шаг в карьере Шварцмана, и, возможно, последний шанс попасть на стартовую решётку сезона-2023. В пелотоне осталось лишь два свободных места, и если напарником Албона в «Уильямсе», скорее всего, станет Логан Сарджент, то Роберту остаётся надеяться лишь на «Хаас». Руководитель американской команды Гюнтер Штайнер дал понять, что не списывает со счетов Мика Шумахера, но хотел бы заполучить более опытного гонщика.



На фоне отказа Риккардо у Штайнера в запасе остаются разве что Нико Хюлькенберг или Антонио Джовинацци. С Халком конкурировать за место в команде будет непросто, а вот на фоне итальянца, который так и не показал ничего особенного в «Альфа Ромео», а в этом году провалился в Формуле-Е, Шварцман смотрится неплохо. Роберт моложе и явно не достиг своего пика, а вот Джови уже вряд ли прыгнет выше головы. Однако, чтобы Штайнер решил так же, сессию в Остине нужно провести идеально.