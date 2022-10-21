Мик Шумахер оценил уместность критики владельца «Хааса» в свой адрес
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23-летний немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал критику, которую получил от владельца команды Джина Хааса. Ранее тот признался, что гоночному коллективу приходится серьёзно тратиться из-за ошибок Мика. По словам Шумахера, Хаас имеет полное право высказываться таким образом.
«Он стоил нам целое состояние. Он разбил много машин, обошедшихся нам в кучу денег, которых у нас нет», — говорил ранее Джин.
«Джин — мой босс. Без сомнения, он имеет полное право давать такие комментарии. Не было ничего такого, о чём не говорилось раньше. Поэтому я, конечно, принял эту критику», — приводит слова Шумахера издание Motorsport-Magazin.
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