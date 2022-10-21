Магнуссен: Шумахер заслуживает места на стартовой решётке в 2023 году

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поддержал Мика Шумахера, который может покинуть команду по окончании сезона. Датчанин уверен, что Мик заслуживает места на стартовой решётке в следующем году.

«У меня нет никакого влияния на то, что происходит с пилотами — это совершенно не в моей компетенции. Но мне кажется, Мик прогрессирует по ходу этого сезона. Возможно, он сначала был недоволен машиной и ему не хватало уверенности, но сейчас он действительно обрёл её.



В последнее время мне было очень трудно его победить. Мик точно заслуживает места на стартовой решётке, если учесть то, как он сейчас пилотирует. Но опять же, это совершенно не в моих руках, и я могу только пожелать ему всего наилучшего», — цитирует Магнуссена Crash.net.

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