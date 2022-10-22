Шварцман признался, что хотел бы вернуться к реальным гонкам

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий с израильской лицензией, признался, что хотел бы вернуться в реальные гонки после года работы с симулятором.



«Да, безусловно, я хочу вернуться. Это моя цель — участвовать в гонках. Я этого действительно хочу, потому что управлять машиной Формулы-1 — потрясающее чувство. Даже если всего на несколько кругов. Очевидно, теперь я буду ещё более мотивирован. Я знаю трассу в Абу-Даби, так что спустя несколько кругов там будут понимать, как действовать. Думаю, там всё пройдёт ещё лучше.



Это и правда круто. Круто и тяжело, я давно не водил машину. В этом году я больше работаю с симулятором, так что тело уже забыло ощущения от вождения в реальных гонках, когда чувствуешь все неровности», — приводит слова Шварцмана Planet F1.