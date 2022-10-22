Шварцман признался, что хотел бы вернуться к реальным гонкам

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий с израильской лицензией, признался, что хотел бы вернуться в реальные гонки после года работы с симулятором.
«Да, безусловно, я хочу вернуться. Это моя цель — участвовать в гонках. Я этого действительно хочу, потому что управлять машиной Формулы-1 — потрясающее чувство. Даже если всего на несколько кругов. Очевидно, теперь я буду ещё более мотивирован. Я знаю трассу в Абу-Даби, так что спустя несколько кругов там будут понимать, как действовать. Думаю, там всё пройдёт ещё лучше.
Это и правда круто. Круто и тяжело, я давно не водил машину. В этом году я больше работаю с симулятором, так что тело уже забыло ощущения от вождения в реальных гонках, когда чувствуешь все неровности», — приводит слова Шварцмана Planet F1.
- 22 октября 2022
-
11:59
-
11:41
-
11:12
-
11:07
-
10:50
-
10:43
-
10:19
-
10:13
-
09:58
-
09:55
-
02:31
-
01:34
-
01:02
-
00:51
-
00:47
- 21 октября 2022
-
23:41
-
23:02
-
22:52
-
22:42
-
22:25
-
21:42
-
20:54
-
20:46
-
19:29
-
19:26
-
19:04
-
18:50
-
17:40
-
17:30
-
16:33
-
16:16
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:11