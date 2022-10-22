Лучший из молодых: Шварцман достойно дебютировал за «Феррари» в Ф-1

Если бы не Ферстаппен, Роберт проехал бы ещё быстрее. Но, конечно, ещё есть над чем работать.

На «Трассе Америк» в Остине «Феррари» впервые доверила свою машину Роберту Шварцману в рамках официальной сессии этапа Формулы-1. Российско-израильский гонщик уже пилотировал машины «Скудерии», но каждый раз это были частные тесты на старом шасси или тесты молодых пилотов. В этот раз Шварцман, с одной стороны, пилотировал новую для себя машину — F1-75, а с другой — впервые примерил на себя роль призового пилота в дни чемпионата мира.

Ранее Шварцман семь раз тестировал машины Формулы-1:



«Феррари» SF71H 2018 года во Фьорано в сентябре 2020 года;

«Феррари» SF71H 2018 года во Фьорано в январе 2021 года;

«Феррари» SF71H 2018 года во Фьорано в апреле 2021 года;

«Феррари» SF71H 2018 года в Имоле в сентябре 2021 года;

«Феррари» SF21 и «Хаас» VF-21 2021 года на тестах молодых пилотов в Абу-Даби в декабре 2021 года;

«Феррари» SF71H 2018 года во Фьорано в январе 2022 года;

«Феррари» SF21 2021 года в Муджелло в сентябре 2021 года.

Стоит отметить, что с шасси 2022 года Роберт был знаком ещё до заездов в Остине — на протяжении всего сезона Шварцман в дни этапов Формулы-1 работал на симуляторе команды в Маранелло и помогал призовым пилотам в отработке настроек. То же самое касается и трассы: Формула-2 и Формула-3 в США не приезжали, так что гоняться в Остине Роберту раньше не приходилось.

Лучший из молодых пилотов

На трассу Шварцман выехал с первых минут сессий и сразу — на «софте». Задачей Роберта было проезжать быстрые круги, чередуя их с медленными, чтобы остудить резину. Поначалу Шварцман, казалось, осторожничал и свой первый круг проехал за 1:45.732 — на четыре секунды медленнее Сайнса, но эту сессию вовсе пришлось прервать: Антонио Джовинацци, который заменял Кевина Магнуссена в «Хаасе», вылетел в отбойник и спровоцировал появление красных флагов.

Вскоре выяснилось, что проехать в полную силу Шварцман не мог: сиденье двигалось в монококе, и механикам потребовалось некоторое время, чтобы его закрепить. На трассу Роберт вернулся не сразу, но теперь пилотировал намного увереннее и начал наконец работать по программе. Первый быстрый круг — 1:42.363, следующий — 1:40.541.

Во время красных флагов Шварцману не меняли резину, и она начала изнашиваться. В очередной попытке Роберт улучшил на первом и втором секторах, но потерял на третьем — 1:40.603. «Передние начинают блокироваться», — передал гонщик команде. Тем не менее после очередной паузы, чтобы охладить шины, Шварцман смог ещё немного прибавить — 1:40.034. Это значит, что у Роберта изначально был некоторый запас.

Шварцман за рулём «Феррари» на «Трассе Америк» Фото: Mark Thompson/Getty Images

На вторую серию кругов Роберт отправился за 10 минут до клетчатого флага — на свежем комплекте «софта». Первым же кругом Шварцман снял со своего результата более секунды — 1:38.951 — и поднялся на 16-ю строчку. В дальнейшем, увы, прибавить не удалось: вторая попытка быстрого круга сразу не задалась, а вот на третьей резервист «Феррари» шёл с опережением своего графика на несколько десятых, но в двух последних поворотах упёрся в Ферстаппена — 1:39.864.

Тем не менее даже попытки 1:38.951 Шварцману хватило, чтобы по итогам сессии стать лучшим из молодых пилотов, заменявших основных. Так, Алекс Палоу на «Макларене» остался 17-м и проиграл Роберту 0,96 секунды, а Тео Пуршер и Логан Сарджент отстали ещё на 0,3–0,4 секунды. Но следует оговориться: Палоу по ходу сессии использовал только «медиум». Дотянуться до основных пилотов никому из молодёжи не удалось, хотя Шварцман уступил Мику Шумахеру менее трёх сотых секунды. Впрочем, это объяснимо: ни команды, ни сами гонщики не хотели рисковать, чтобы не разбить машину.

Джовинацци, отметим, это не удалось. Антонио вылетел на четвёртом круге и даже сам смог вернуться в боксы, где механики выявили повреждения коробки передач и от греха подальше не выпускали больше этот автомобиль на трассу. Самое интересное, что Джовинацци как раз молодым пилотом не считается, а за руль его пустили, чтобы проверить, готов ли он в случае чего вернуться на стартовую решётку. Похоже, не очень.