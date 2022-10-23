Алонсо назвал свою цель на гонку в США

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, что постарается финишировать в восьмёрке сильнейших на Гран-при США.

«После первого и второго сегмента я надеялся на седьмое или восьмое место, но потом мы увидели, что не очень конкурентоспособны. На самом деле, Окон не вышел из первого сегмента, что странно для нас. С учётом смены двигателя и всего остального, я буду стартовать 14-м. Мы постараемся финишировать восьмыми или девятыми, это будет нашей целью на гонку», — приводит слова Алонсо SoyMotor.

Гран-при США Формулы-1. Стартовая решётка.



1. Карлос Сайнс

2. Макс Ферстаппен

3. Льюис Хэмилтон

4. Джордж Расселл

5. Лэнс Стролл

6. Ландо Норрис

7. Валттери Боттас

8. Александер Албон

9. Серхио Перес*

10. Себастьян Феттель

11. Пьер Гасли

12. Шарль Леклер**

13. Юки Цунода

14. Фернадо Алонсо*

15. Кевин Магнуссен

16. Даниэль Риккардо

17. Эстебан Окон

18. Мик Шумахер

19. Гуаньюй Чжоу*

20. Николас Латифи.



* — штраф в пять позиций на решётке за один дополнительный элемент силовой установки.

**- штраф в десять позиций на решётке за два дополнительных элемента силовой установки.