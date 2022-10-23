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Алонсо назвал свою цель на гонку в США

Алонсо назвал свою цель на гонку в США
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, что постарается финишировать в восьмёрке сильнейших на Гран-при США.

«После первого и второго сегмента я надеялся на седьмое или восьмое место, но потом мы увидели, что не очень конкурентоспособны. На самом деле, Окон не вышел из первого сегмента, что странно для нас. С учётом смены двигателя и всего остального, я буду стартовать 14-м. Мы постараемся финишировать восьмыми или девятыми, это будет нашей целью на гонку», — приводит слова Алонсо SoyMotor.

Гран-при США Формулы-1. Стартовая решётка.

1. Карлос Сайнс
2. Макс Ферстаппен
3. Льюис Хэмилтон
4. Джордж Расселл
5. Лэнс Стролл
6. Ландо Норрис
7. Валттери Боттас
8. Александер Албон
9. Серхио Перес*
10. Себастьян Феттель
11. Пьер Гасли
12. Шарль Леклер**
13. Юки Цунода
14. Фернадо Алонсо*
15. Кевин Магнуссен
16. Даниэль Риккардо
17. Эстебан Окон
18. Мик Шумахер
19. Гуаньюй Чжоу*
20. Николас Латифи.

* — штраф в пять позиций на решётке за один дополнительный элемент силовой установки.
**- штраф в десять позиций на решётке за два дополнительных элемента силовой установки.

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