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В «Ред Булл» заявили о приостановке переговоров с ФИА из-за смерти Матешица

В «Ред Булл» заявили о приостановке переговоров с ФИА из-за смерти Матешица
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«Ред Булл» и Международная автомобильная федерация (ФИА) приостановили переговоры о штрафе за нарушение финансового регламента в 2021 году в связи со смертью владельца компании Дитриха Матешица, сообщает команда.

«По причине смерти м-ра Матешица все переговоры с ФИА о предельном бюджете и дальнейших решениях приостановлены до последующего уведомления. Крайний срок договора перенесён, и мы ожидаем, что переговоры возобновятся в середине недели», – приводит в социальных сетях заявление «Ред Булл» журналист ESPN Нейт Сондерс.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» была предложена сделка, согласно которой команда выплатит денежный штраф, а в сезоне-2023 время работы с аэротрубой будет сокращено на 25%. «Ред Булл» отклонили такое предложение, а руководитель команды Кристиан Хорнер заверил, что никакой секретной сделки с ФИА не будет.

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