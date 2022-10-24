Названа команда Формулы-1, с которой может начать сотрудничество «Порше»

Команда Формулы-1 «Уильямс» и немецкий автопроизводитель «Порше» близки к сделке. Об этом информирует Ziggo Sport Totaal. Согласно сведениям источника, «Порше» приобретёт у британской команды 50% акций и станет производить для неё двигатели с 2026 года. Анонс сделки может быть оглашён на Гран-при Мексики.



Гран-при Мексики состоится с 28 по 30 октября.



Напомним, ранее сообщалось, что «Порше» близок к тому, чтобы начать сотрудничество с «Ред Булл». Потом, однако, выяснилось, что у обоих сторон есть некоторые разногласия. Немецкий автопроизводитель хотел прийти в Формулу-1 в качестве партнёров «Ред Булл», однако в австрийской команде в какой-то момент стали опасаться, что влияние «Порше» на их гоночный коллектив сильно возрастёт.

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