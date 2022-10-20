«Порше» после срыва сделки с «Ред Булл» ведёт переговоры с другими командами Формулы-1

«Порше» не отказывается от планов вступить в Формулу-1 в 2026 году и ведёт переговоры с командами Формулы-1.



В сентябре компания сообщила о срыве сделки с «Ред Булл». Однако в ФИА сообщают, что «Порше» пытается договориться с другими коллективами.



«На Гран-при Бельгии было официально объявлено о том, что «Ауди» в 2026 году присоединится к Формуле-1 в качестве поставщика моторов. Это ещё одно подтверждение труда, вложенного в разработку нового моторного регламента, который вступит в силу. Кроме того, «Порше» продолжает вести переговоры с другими командами Формулы-1», — заявил глава ФИА Мохаммед бен Сулайем.



Представители «Порше» и ранее заявляли, что, несмотря на срыв сделки с «Ред Булл», рассчитывают войти в Формулу-1 в 2026 году.