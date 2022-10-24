Квят сразился на силомере с чемпионом мира по кикбоксингу. Видео

Российский гонщик Даниил Квят опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Квят поделился с подписчиками видео, на котором он и чемпион мира по кикбоксингу, итальянец Федерико Велла соревнуются в том, кто выбьет больше очков на уличном игровом аппарате — силомере.



Фредерико Велла по итогам своей попытки выбил 888 очков. Вторым к автомату подошёл Квят, выбив 881 или 981 балл — на видео не видно, сумел ли Даниил победить своего оппонента, но в любом случае россиянин показал достойный результат.

Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом россиянина стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.